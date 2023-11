Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Obergünzburg und Marktoberdorf

Der Volkstrauertag lädt ein, der Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen zu gedenken. Dieser Gedenktag wurde in Deutschland bereits 1919 eingeführt. Der Volkstrauertag hat bis heute an Aktualität nichts eingebüßt, wie die Gedenkveranstaltungen in Obergünzburg und Marktoberdorf zeigten.