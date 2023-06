Heidi Klum wird 50 Jahre alt

Mit dem Sänger Seal war Klum von 2005 bis 2012 verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: Henry, Johan und Lou. Während der Ehe nahm Klum den Nachnamen Samuel an, den auch ihre Tochter Leni offiziell trägt. Sie wurde von Seal adoptiert, Heidi Klum bestätigte in Interviews mehrfach, dass Flavio Briatore keine Rolle in Lenis Leben spielt und ihre Tochter Seal als Vater ansieht.