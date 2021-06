An Pfingsten 2017 gaben sich Katja Fichtl aus Seeg und Kevin Volland das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis im Heimathaus in Pfronten statt. Die kirchliche Hochzeit folgte in Niedersonthofen. Die beiden sind gleich alt, kennen sich seit ihrer Schulzeit und sind seit zwölf Jahren ein Paar. AZ-Fotograf Ralf Lienert war exklusiv dabei.