Hommage an Österreichs Sprache: Ulkige und wissenswerte Wörter unserer Nachbarn

Wenn jemand in Österreich "Her mit der Marie!" ruft, meint er damit keine Person, sondern Bares. Warum im Nachbarland "Marie" ein Synonym für Geld ist, liegt in der Vergangenheit: Einst war der Maria-Theresien-Taler ein übliches Zahlungsmittel in vielen europäischen Ländern. Seit 1999 ist der Euro auch in Österreich die offizielle Währung.