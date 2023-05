Ikarus-Festival 2023: Aktuelle Bilder vom Campingplatz am Freitag

Am Flughafen Memmingen hat das Ikarus-Festival 2023 begonnen. Schon ab 9 Uhr reisten die Besucher an. Dann begann die Party auf dem Campingplatz. Mittags öffnete das Festival-Gelände. Am Abend und nachts legten DJs wie Paul Kalkbrenner, Mausio und Nina Kraviz auf. Aktuelle Fotos vom Anreise-Freitag.