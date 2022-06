Im Mai 2022 durfte Nagelsmann die Meisterschale mit dem FC Bayern in die Luft recken. Für den FC Bayern München war es die zehnte Meisterschaft in Folge in der Fußball-Bundesliga, für den jungen Trainer war es die erste. Die Saison verlief dennoch teilweise enttäuschend mit dem viel zu frühen Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Champions League gegen Villarreal.