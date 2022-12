Furchteinflößende Klausen und schaurige Bärbele trieben den Zuschauern des Klausentreibens den Puls in die Höhe und ließen so manchen Atem stocken. In Börwang gab es in diesem Jahr ein wildes Treiben zu sehen. Mit lauten Glockenschellen stürmten die in Fell verkleideten Kreaturen auf dem Dorfplatz umher.