Die zweite MedEvac-Maschine der Luftwaffe ist am Freitag um 10.30 Uhr am Flughafen in Memmingen gelandet, um Covid-Patienten aus der Region aufzunehmen. Gegen 14 Uhr hob der Airbus A310 Memmingen wieder ab. Bis zu sechs Intensivpatienten haben an Bord der Maschine Platz.