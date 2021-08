Kleine Himmelskunde: Das sind Meteore, Asteroiden und Kometen

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden, einem Kometen und einem Meteoriten? Die Bildergalerie erklärt die wichtigsten Erscheinungen am Himmel. Meteore (auch Sternschnuppen) nennt man sämtliche Leucht- und Wettererscheinungen, die etwa durch das Eindringen von Meteoriden in die Erdatmosphäre ausgelöst werden.