Klimaaktivisten blockieren Banhofstraße in Kempten.

Fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" blockierten am Montagmorgen um 7.30 Uhr die Bahnhofstraße am Forum Allgäu in Richtung Innenstadt. Diesmal wollten sie vor allem Schülerinnen und Schüler erreichen, außerdem Präsenz im Stadtzentrum zeigen, sagte ein Sprecher der Gruppe.