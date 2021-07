Klub 27 - diese Musiker starben im Alter von 27 Jahren

Die US-amerikanische Rock- und Bluessängerin Janis Lyn Joplin wurde 1943 in Texas geboren. Sie ging nach ihrem Highschool-Abschluss nach Kalifornien, um Sängerin zu werden. Ihre Karriere begann, als sie sich 1966 der Band "Big Brother and the Holding Company" anschloss. Joplin starb im Oktober 1970 an einer Überdosis Heroin.