Kneipenfestival Night Crawl in Kaufbeuren

Ausgelassene Stimmunng herrschte am Samstagabend in zwölf Kneipen. Insgesamt 17 Acts spielten beim Kaufbeurer Kneipenfestival Night Crawl in der Altstadt. Die 1200 Tickets waren bereits um 19 Uhr ausverkauft. In den Bars ging es bis Mitternacht heiß her. Danach wurde in drei Clubs weitergefeiert.