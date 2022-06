König Ludwig II.: Das Leben des Märchenkönigs in Bildern

Bei Schloss Linderhof ließ König Ludwig eine künstliche Tropfsteinhöhle anlegen, die Venusgrotte. Er ließ in der Grotte einerseits den 1. Akt der Oper „Thannhäuser“ von Richard Wagner in Szene setzen, andererseits das Motiv der Blauen Grotte von Capri. Dafür konnte die Grotte in verschiedenen Farben künstlich beleuchtet werden, wofür eines der ersten Elektrizitätskraftwerke der Welt geschaffen wurde. Die Grotte wurde in nur zwei Jahren Bauzeit errichtet.