Seinen sonnennächsten Punkt, sein Perihel, hatte Neowise am 3. Juli ereicht. Wie sich seine Helligkeit entwickelt ist schwer vorherzusagen. Tendenziell werde der Komet aber nach dem Perihel eher wieder lichtschwächer. Daher, so rät Professor Dr. Thomas Eimüller, der an der Hochschule Kempten auch Astronomie lehrt, sollte man die nächste Beobachtungsgelegenheit ergreifen.