Der Norwegische Langlauf-Superstar Johannes Klaebo hat nach dem Massenstart an Silvester auch den Sprint an Neujahr gewonnen und seine Führung in der Tour de Ski-Gesamtwertung weiter ausgebaut. Hinter ihm kamen zudem drei seiner Landsmänner ins Ziel, sodass die Norweger einen Vierfachsieg feierten: Zweiter wurde Erik Valnes, Dritter Paal Golberg und Vierter Even Northug, Bruder des ehemaligen Langlauf-Dominators Petter Northug.