Anneliese Kunstmann hat in ihrem Fotoalbum diesen Schnappschuss gefunden: Das Bild ist 1976 in Marktoberdorf entstanden. Damals wurde noch in der alten Turnhalle gefeiert. „Die Bilder entstanden in der Bar unter der Bühne. Sie zeigen Mitglieder der damals erfolgreichen Handballmanschaft des TSV“, erinnert sich Anneliese Kunstmann. Das waren noch Zeiten.