Richard von Weizsäcker (l) empfängt am 12. Juni 1990 in der Villa Hammerschmidt in Bonn den südafrikanischen Bürgerrechtskämpfer und späteren Friedens-Nobelpreisträger Nelson Mandela. Von Weizsäcker gehörte der CDU an und war als Bundespräsident über zwei Amtsperioden von 1984 bis 1994 im Amt.