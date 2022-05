Das Live-Art-Sound Festival geht in die zweite Runde. Nach dem Auftakt am Freitag heizten am Samstag die Brass-Jungs von CNSB ordentlich ein, während die Mädels von Dance Soulution dazu tanzten. Headliner waren die Allgeier, die mit Partyrock und Schlagermusik die 300 Besucher unterhielten.