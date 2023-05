Magier Hans Klok in Kempten - die Bilder aus der BigBox Allgäu

Zwei Kategorien von Zuschauern gäbe es in seinen Shows, erklärte der Magier Hans Klok in der BigBox Allgäu in Kempten. Einmal diejenigen, die schauen, staunen und erleben wollen. Ihnen wünschte er viel Spaß. Jenen, die wissen wollen, wie seine Tricks funktionieren, wünschte er viel Glück.