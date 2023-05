Maibaum-Wettbewerb der Memminger und Mindelheimer Zeitung in Memmingen und dem Unterallgäu 2023

Sie stehen wieder, haben zumeist ihren Platz in der Ortsmitte gefunden und sind schon von weitem zu erkennen: die Maibäume. Somit war es für die Maibaum-Kommission auch wieder an der Zeit, auf Bewertungs-Tour zu gehen. 120 Vereine, Gruppen und Kindergärten haben bei der nun 50. Auflage des Maibaum-Wettbewerbs der Memminger Zeitung, Mindelheimer Zeitung sowie der Lindenbrauerei Mindelheim, Storchenbräu Pfaffenhausen sowie der Brauerei Kronburg teilgenommen. In insgesamt sieben Gruppen machten sich die Jury-Mitglieder auf die Reise, um die verzierten Riesen zu begutachten – und zu bestaunen.