Mit Teamchef Rudi Völler: Deutschland schlägt Frankreich

Deutschland hat mit Interims-Bundestrainer Rudi Völler den Vize-Weltmeister Frankreich in einem Test-Länderspiel am 12.9.2023 in Dortmund mit 2:1 (1:0) besiegt. Entsprechend groß waren Freude und Erleichterung im ersten Spiel nach der Trennung von Hansi Flick.