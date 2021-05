Museum Kunerth in Ottobeuren: Tütenkunst und Zeichnungen

Papiertüten. Damit arbeitet der Künstler Thitz - mal als Malgrund, mal in die Leinwand eingearbeitet, mal offensichtlich, mal versteckt. Doch nicht nur der Künstler hat dies als Werkstoff entdeckt. In einem Tütenprojekt des Künstlers hat die Bevölkerung und Schülerinnen und Schüler bei einer Installation im Museum mitgewirkt. Zeitgleich werden - in seiner elften Ausstellung - Zeichnungen von Diether Kunerth ausgestellt. Die Linie ist dabei das dominierende Element in seinen Werken.