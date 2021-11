Ein Autokran hebt eine der beiden neuen Kirchenglocken der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche am Montag zum Schallloch in knapp 30 Meter Höhe, wo Glockenmonteur Peter Lorenz sie in den Turm herein zieht. Zahlreiche Schaulustige verfolgen die Aktion in der Kaiser Max Straße.