150 Feldbetten stehen in der Turnhalle des BBZ in Memmingen seit Freitag, 11. März, bereit. Diese Notunterkunft soll als erster Anlaufpunkt für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, dienen. Feuerwehrleute, Mitarbeitende des Bauhofs und des Amts für Brand- und Katastrophenschutz richteten die Halle ein.