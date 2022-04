Am gemeinsamen Osterfeuer entzündeten sich die Geistlichen der Dreifaltigkeitskirche und der Martinskirche gegenseitig die Osterkerzen und trugen das Licht in die dunklen Kirchen. In der Neugablonzer Herz-Jesu-Kirche segnete Pfarrer Thomas Hagen die Gläubigen mit dem Taufwasser.