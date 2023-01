Pater Joshy als leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Memmingen eingeführt

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Memmingen vereint die fünf Memminger Stadtpfarreien Sankt Johann, Sankt Josef, Mariä Himmelfahrt, Christi Auferstehung und St. Ulrich. Gut 17.000 Katholikinnen und Katholiken gehören zu dieser Gemeinschaft, die nun einen neuen leitenden Pfarrer hat: Prämonstratenserpater Joshy Palakunnel wurde am Sonntagabend in der Kirche St. Josef feierlich in sein Amt eingeführt.