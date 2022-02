Am häufigsten trifft man Plane Spotter Maximilian Mair am Flughafen Memmingen an. Hier fotografierte der Hobbyfotograf in den vergangenen Jahren 120.000 Bilder. Doch auch an großen Flughäfen wie in München oder auf seinen Reisen legt er sich immer wieder auf die Lauer nach dem perfekten Flugzeug-Schnappschuss. Angefangen hatte alles mit seiner Leidenschaft für Militärflugzeuge. Hier eine Auswahl von Maximilian Mairs spektakulären Aufnahmen.