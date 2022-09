Prinz Charles wird König Charles lll.: Leben und Wirken des britischen Monarchen

Charles, Prinz von Wales, wird auf dem Twitter-Account der Royal Family nach dem Tod von Queen Elizabeth ll. am Donnerstagabend als "König" bezeichnet: "The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow." - Der König und die Gemahlin des Königs bleiben heute Abend auf Schloss Balmoral und werden morgen nach London zurückkehren."