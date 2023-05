Salzlager brennt zwischen Willofs und Obermelden

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen und Drehleiter an und löschte den Brand. Neben dem Hochbehälter für Salz im Ortsteil Beschaunen wurde auch ein Schuppen ein Raub der Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unkar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", so ein Polizeisprecher.