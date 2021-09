Skateboard-Jam in Kempten

Was für ein Erfolg für die Skater-Szene im Allgäu: Bestes Wettkampf-Wetter lockte am Samstag nicht nur viele Skater, sondern auch zahlreiche Zuschauer in den Skatepark an den Illerauen. Zum Skateboard-Jam luden die Allgäuer Trockenschwimmer. In den Disziplinen „Street“, „Bowl“ und „Game of Skate“ wurden die besten Fahrer gesucht, die teils spektakuläre Tricks und Sprünge zeigten. Dabei hatte am Ende im Street-Parcours ein Kemptener die Nase vorn: Fredi Grashaus (gelbes T-Shirt) zeigte laut Jury im Finallauf die beste Leistung.