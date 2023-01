So feurig begrüßen die Böllerschützen aus Fischen 2023

Die Böllerschützen haben das neue Jahr 2023 im Oberallgäu mit ihren Büchsen begrüßt. So trafen sich am Sonntagabend 13 Schützen aus Fischen mit ihren Böllerfreunden aus den umliegenden Hörnergemeinden am Stinesser in Fischen und gaben Salve um Salve ab. Am lautesten krachte die Böllerkanone.