So schön war die Malle-Party bei Go to Gö

Neun Live-Acts haben im Festzelt beim Festival Go to Gö in Görisried bei der legendären Mallorca-Party eingeheizt. Tausende Partygäste feierten ausgelassen mit den Malle-Stars Mia Julia, Peter Wackel, Ikke Hüftgold, DJ Robin, Isi Glück, Frenzy, Lamas, Sabbotage und Kreisligalegende.