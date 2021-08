1 von 15

Der Trachtenmarkt in Füssen zog viele Besucher an. Handwerker stellten ihre Waren aus und erklärten, wie sie hergestellt werden. In der Sonderausstellung "Sehnsucht nach Heimat" geht es vor allem um die Tracht. Auch in den Wirtshäusern war etwas los: Dort wurde musiziert.