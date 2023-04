Stadtgärtnerei lässt Kaufbeuren erblühen

18 Männer der Stadtgärtnerei sorgen Tag für Tag dafür, dass es in Kaufbeuren grünt und blüht. Jetzt im Frühling sind ihre fleißigen Hände besonders gefragt: Die Kreisverkehrinseln und Blumenbeete an den großen Kreuzungen werden nach dem Winter neu bepflanzt und an die 70 Bäume werden gesetzt.