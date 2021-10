Alles andere als alltäglich war die Übung vom THW Lindenberg und der Bundeswehr am Donnerstag am Hochgrat bei Oberstaufen. Vor der Oberstiegalpe probten die Einsatzkräfte den Ernstfall bei einer Unwetterkatastrophe. Das Szenario: Was passiert, wenn mehrere Wohnhäuser bei einem Unwetter nicht mehr mit Strom versorgt werden und alle Wege versperrt sind?