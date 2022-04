Unglaublich diese emotionsgeladene Energie, diese einzigartige Stimme und ausdrucksstarke Körpersprache: Dorothea „Coco“ Fletcher imitiert in der Show "Simply The Best" Tina Turner verblüffend authentisch. Sie röhrt, faucht, tanzt über die Bühne der Big Box in Kempten. Und die Fans jubeln.