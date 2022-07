Der Partysong "Layla" von DJ Robin & Schürze soll in Würzburg auf dem Volksfest "Kiliani" nicht zu hören sein. Der Vorwurf: Sexismus. In dem Song geht es um eine "Puff-Mutter", die "schöner, jünger und geiler" ist. Doch das Skandallied ist nicht das erste, das in Deutschland Debatten hervorruft.