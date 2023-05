Übungstage der Freiwilligen Feuerwehr in Kempten: Wenn es in der Tiefgarage brennt...

Was tun, wenn in einer Tiefgarage ein Auto Feuer gefangen hat? Das trainierten Feuerwehrleute in der Tiefgarage des "Kampeo", am einstigen "Großen Loch". Geübt wurden die Logistik und das Auffinden des Brandherds in einer - mit ungefährlichem Übungsrauch - verqualmten Tiefgarage. Weiter ging es um das Kühlen der Betondecken und den Einsatz von Wärmebildkameras. Die Übungen finden an verschiedenen Tagen noch bis 17. Mai statt.