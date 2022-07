Uli Hoeneß wird am 5. Januar 1952 in Ulm geboren. Gekommen vom TSG Ulm 1846, unterschreibt er 1970 beim FC Bayern einen Vertrag als Amateur. Den Status behält er zwei Jahre lang inne, um 1972 an den Olympischen Spielen in München teilnehmen zu können. Mittelfeldspieler Hoeneß (vorne) kommt auf diesem Bild vor dem australischen James Mackay an den Ball.