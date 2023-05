Veteranentreffen Willofs 2023 - Hier gibt es die besten Bilder des Kult-Festivals

Am Wochenende (5. und 6. Mai 2023) ist in Willofs das Veteranentreffen gestiegen. Tausende Besucherinnen und Besucher feierten auf dem Gelände am Gasthof Obermindeltal ausgelassen. Dabei waren insgesamt zwölf Bands, darunter Rainer von Vielen, Bröselmaschine oder Jamaram.