Was sind Kampfhunde und darf ich einen Kampfhund in Bayern halten? In Bayern werden Kampfhunde - auch sogenannte Listenhunde - in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Zur Kategorie 1 gehört unter anderem der American Pitbullterrier (auf diesem Bild zu sehen). Hunde der Kategorie 1 dürfen in Bayern nur mit einer besonderen Erlaubnis gehalten werden.