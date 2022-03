Auch der ein oder andere Sportverein muss sich mit Rassismus-Kritik am Namen oder Logo auseinandersetzen. So auch das American Football-Team Washington Redskins. Schon seit Jahrzehnten kritisieren Ureinwohner der USA, dass der Name des Teams, der übersetzt "Rothäute" bedeutet, rassistisch sei. Nun haben sich die Verantwortlichen der Washington Redskins dazu entschieden, den Namen zu ändern.