Arnd Peiffer: Biathlon-Star tritt zurück - Fotos seiner Karriere

Arnd Peiffer wurde in Niedersachsen geboren und machte dort seine Ausbildung zum Bundespolizisten. Später studierte er Maschinenbau in seiner Heimatstadt Clausthal-Zellerfeld. Mit 20 Jahren bestritt er seinen ersten Biathlon-Wettkampf bei den Junioren. 2009 ging er erstmals als Mitglied der deutschen Herren-Staffel beim Weltcup in Oberhof an den Start.