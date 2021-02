Besucher-Ansturm im Allgäu: So viel war zwischen den Jahren auf den Parkplätzen und Bergen los

Noch einmal der Schwansee: Der See im Ostallgäu trägt ausreichend Eis, um darauf mit den Schlittschuhen zu laufen oder Eishockey zu spielen. Deshalb tummeln sich Tagestouristen wie Einheimische auf dem Eis. Die Polizei verstärkt ihre Kontrollen und zieht sogar selbst Schlittschuhe an, um die Menschen auf dem zugefrorenen See an die Abstandsregeln zu erinnern.