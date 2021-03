Der Oberstdorfer Skisprung-Trainer: Die Karriere von Andreas Bauer

Hier jubelt und feiert Andreas Bauer mit seinem Team beim Weltcup in Oberstdorf über die Kristallkugel und den Sieg in der Nationenwertung 2018. Seine Karriere schlossen die zwei Skispringerinnen Katharina Althaus und Anna Rupprecht mit Gold im Mixed-Team-Wettbewerb bei der Ski-WM in Oberstdorf 2021 ab.