Diese Superfoods kommen aus Deutschland

Aroniabeeren werden zum Abnehmen, zur Stärkung des Immunsystems, für Gehirn und Herz oder zum Schutz vor Krebs angespriesen. Wissenschaftlich bestätigt ist das laut Verbraucherzentrale nicht. Die Aronia ist reich an bestimmten Pflanzenstoffen, die antioxidativ sein sollen. Antioxidantien reduzieren freie Radikale (hochreaktive Sauerstoffverbindungen im Körper) und sollen das Krankheitsrisiko senken. Aroniabeeren enthalten Vitamin C, Folsäure, Zink und Eisen. Sie werden auch in Buchloe angebaut.