Dieter Bohlen hört bei DSDS auf - sein Leben in Bildern

Der "Pop-Titan" verlässt - zumindest vorerst - die große Fernsehbühne: Künftig sitzt Dieter Bohlen nicht mehr in der Jury der RTL-Sendungen „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und „Das Supertalent“. Der Komponist, Songwriter, Produzent und Sänger ist seit den 1970er Jahren im Musikgeschäft, arbeitete sich bis an die deutsche Spitze der Branche. Seine Karriere in Bildern.