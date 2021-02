Dschungelcamp 2022: Die ersten Kandidaten stehen fest

Filip Pavlovic freut sich über seinen Einzug in das Dschungelcamp 2022. Er gewann "Die große Dschungelshow" im Januar 2021 auf RTL und damit das "Goldene Ticket" für die Teilnahme am Camp des Folgejahres. Der 26-Jährige wurde durch die Teilnahme an der Datings-Show "Die Bachelorette" bekannt und war auch danach in weiteres Trash-TV-Formaten wie unter anderem beim "Sat.1 Promiboxen" zu sehen.