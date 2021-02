Helena Zengel: Ausnahmekarriere der zwölfjährigen Schauspielerin

So stolz blickte Helena Zengel bei der Berlinale 2019 in die Kameras am roten Teppich. Jetzt feiert die Zwölfjährige ihr US-Film-Debüt neben Tom Hanks im Netflix-Drama "Neues aus der Welt". Dafür erhielt Zengel gleich mehrere Nominierungen für bekannte Filmpreise, darunter auch für den Golden Globe Award als "Beste Nebendarstellerin". Ob sie mit einer Trophäe nachhause geht, zeigt sich bei der virtuellen Verleihung am 28. Februar 2021.