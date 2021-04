Losamol: Bilder der Band-Geschichte der Musiker aus dem Allgäu

In zehn Jahren spielte "Losamol" über 1000 Auftritte. Fünf Jahre in Folge bekamen die Musiker für ihr Konzert in der KultBox in Kempten den Sold-out-Award in Form einer Allgäuer Kuhglocke überreicht. Sie spielten auch auf zahlreichen Festivals wie der "Brass Wiesn" in Eching, bei "Das Fest" in Karlsruhe oder "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis (Österreich).